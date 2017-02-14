اللواء 22 ميكا بتعز يصدر بلاغاً للقبض على مطلوبين تورطوا في أحداث عنف (الأسماء)

بائع الموز الذي سقط في أحداث العنف أمس الاثنين

أصدرت قيادة اللواء 22 ميكا في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الثلاثاء، بلاغاً لضبط وإحضار مطلوبين أمنياً، على ذمة الأحداث الأخيرة في المدينة والتي راح فيها مدني وأُصيب اثنين آخرين.

وكانت عصابة مسلحة يقودها صهيب المخلافي، وهو مطلوب لدى السلطات الأمنية وشقيق غزوان المخلافي، اشتبكت مع مسلحين يتبعون باعة القات في سوق ديلوكس، بعد أن رفض الباعة دفع إتاوات مالية.

وقال بيان لقيادة اللواء تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه، إنها قررت «الإيضاح والابلاغ عن المشاركين في الفوضى بالمدينة لتسليم أنفسهم وابلاغ كل النقاط العسكرية ملاحقتهم والقبض أو الابلاغ عنهم فوراً».

وأضاف «إلى كافة الوحدات العسكرية ونقاط الأمن، يتم ضبط وإحضار كافة المتمردين والمطلوبين للواء 22».

وحذرت قيادة اللواء من أنه سيتم ملاحقة كل من يتعاون مع المطلوبين، وسيتم اعتبارهم مشاركين في الفوضى والتمرد، كما تطالب قيادة اللواء من قيادة المحور تعميم أمر بالقبض على الاسماء المذكورة واعتبارها خارجه على النظام.

ودعت الجميع إلى سرعة إخلاء المدينة من السلاح والمسلحين وتوجيه أفراد الجيش إلى معسكرات التدريب وجبهات القتال.

أسماء المطلوبين:

غزوان علي عبدالله منصور قائد المخلافي

صهيب على عبدالله منصور

هارون احمد ذياب غانم حسن النقيب

ابراهيم سرحان سعيد حسن محمد العسالي

عرفات علي منصور قائد مهيوب المخلافي

انس مصطفى احمد حسن المغربي

محمود غالب محمد محمد احمد فارع ناصر الفارعي

عمر حميد عبدالله سعيد علي الباشا

محمد منير مهيوب سعيد حميد المخلافي

محمد عبدالله مقبل قائد عثمان المخلافي

مروان احمد ذياب غانم حسن النقيب

مؤيد عارف

عبدالقادر العوني