وكالة: البحرية الإيرانية تحبط هجوماً فاشلاً شنه قراصنة على سفينة تجارية في باب المندب

قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن قوة خاصة تابعة للبحرية الإيرانية أحبطت هجوماً نفذه قراصنة صوماليون بـ11 زورقاً ضد سفينة تجارية إيرانية، بهدف اختطافها في مضيق باب المندب.

وأفادت الوكالة إن القراصنة كانوا يستقلون 11 زورقاً سريعاً، وحاولوا التعرض للسفينة، إلا أن التدخل السريع لقوة خاصة تابعة للأسطول الرابع والأربعون في البحرية الإيرانية حال دون تمكن القراصنة من اختطافها.

وتمكن القراصنة من خلال الأموال الطائلة التي يقومون بجنيها من خلال اختطاف السفن التجارية وناقلات النفط التابعة للدول الأخرى، من شراء زوارق سريعة وأخرى للإمداد بالوقود، حيث استطاعوا بذلك الوصول إلى مجالات أبعد من سواحلهم واختطاف عدد من السفن.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الرابع والأربعون التابع لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يقوم ومنذ أكتوبر الماضي بمهمة في باب المندب، على أن تنتهي مهمته في فبراير الحالي.