مقتل بائع خضروات في السوق المركزي وسط تعز إثر تجدد الاشتباكات بين المسلحين والقوات الحكومية

قال شهود عيان مساء اليوم الثلاثاء، إن مدنيا قتل جراء إشتباكات بين القوات الحكومية وعصابات مسلحة في السوق المركزي بشارع جمال وسط مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

واوضحوا لـ" المصدر أونلاين" إن طلق ناري أصاب بائع خضروات يدعى "جلال" قبل لحظات (7:00ليلا)، ليلقى حتفه على الفور.

وتجددت الإشتباكات بين القوات الحكومية التابعة لمحور تعز العسكري، والعصابات المسلحة؛ بعد يوم من اشتباكات مماثلة في السوق بين المسلحين وبائعي القات، وراح فيها مدني وأصيب اثنين آخرين.

في سياق متصل، تظاهر عشرات من سكان مدينة تعز اليوم تنديداً بمقتل المدني أمس الاثنين، وطالبوا السلطات بالقبض على القتلة، وحماية حياة المواطنين من عبثهم.

وعبرت شعارات وهتافات المسيرة عن استنكارها من الصمت الرسمي والعجز الأمني ازاء تغول العصابات، واستهدافهم حياة وأملاك المواطنين منذ بداية الحرب.

وأكد المشاركون في مسيرة (بائع الموز إنسان) على مطالبتهم إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، أولها، الشرطة لحماية سكان المناطق المحررة، وضبط العصابات المسلحة.