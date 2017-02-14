مقاتلات الأباتشي تقصف مواقع المليشيات في يختل ودفاعات التحالف تعترض صاروخاً في المخا

جددت مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي مساء اليوم الثلاثاء, ضرباتها على مواقع مليشيات الحوثي وصالح شمال مديرية المخا غربي محافطة تعز "جنوب غرب اليمن".

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" إن مقاتلات الأباتشي استهدفت بعشرة صواريخ مواقع مليشيات الحوثي وصالح في مزارع بمنطقة يختل شمال المخا.

كما اعترضت منظومة الدفاع الجوي صاروخاً أطلقته المليشيات من مواقعهم قرب معسكر خالد في مديرية موزع على مواقع القوات الحكومية وسط ميناء المخا.

في سياق متصل تواصل مدفعية ودبابات القوات الحكومية قصف مواقع مليشيات الحوثي وصالح شمال مديرية المخا، ويتوقع دحر قناصة المليشيات من المدينة السكنية خلال الساعات القادمة، طبقا للمصدر.