مسلحون يطلقون قذيفتين على نقطة عسكرية في مدينة المكلا ولا إصابات

أكد مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" أن مسلحين أطلقوا النار على نقطة تفتيش تابعة لقوات النخبة الحضرمية في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن بعد منتصف ليل الثلاثاء.

ودوى انفجاران سمعهما السكان في مدينة المكلا التي تشهد حالة من الإستقرار منذ تحريرها من مسلحي القاعدة منتصف العام الماضي.

وأفاد المصدر العسكري أن المسلحين أطلقوا القذيفتين على نقطة تفتيش تابعة لقوات النخبة الحضرمية في شارع الستين "جوار عمارات باجرش" حوالي الساعة ١٢:٤٠ منتصف ليل الثلاثاء، ورجح المصدر أن تكون القذيفتان اللتان أطلقهما المسلحون من سلاح نوع "آر بي جي" أو "الهاون".

وأوضح المصدر للمصدر أونلاين أن القذيفتين لم تصيبا أفراد النقطة، بل وقعت بالقرب منهم على بعد أمتار، ولم تخلف أي إصابات، وأفاد أن أفراد الجيش سيطروا على الوضع بشكل كامل ويقومون بعملية تمشيط المكان الذي يحتمل أن يكون المهاجمون فروا إليه بغرض القبض عليهم.

يذكر أن أفراد النقطة يتبعون قوات النخبة الحضرمية التي تتولى عملية تأمين المدينة منذ تحريرها في شهر إبريل ٢٠١٦.