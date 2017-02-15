مقتل 5 بمعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في تعز وحملة عسكرية لضبط الأمن

قتل 3 من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وجنديين من القوات الحكومية، مساء أمس الثلاثاء، بمعارك بين الطرفين في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) حسبما قال بيان.

وقال بيان صحفي لقيادة محور تعز العسكري - حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه - إن قصفاً متبادلاً «بالرشاشات ومضادات الطيران دار بين أبطال الجيش في النبيع ومليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في عسيلة بالعشملة».

وتشهد المديرية معارك متقطعة بين الطرفين منذ أسابيع، في الوقت الذي يحاول الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح التقدم في المنطقة.

في سياق آخر، انتشرت القوات الحكومية التابعة لمحور تعز العسكري، في المدينة لضبط الأمن في الأحياء والشوارع، عقب الاشتباكات بين مسلحين وقوات حكومية.

وأكد بيان للحملة على أن القوات الحكومية ستعمل على «ردع أي مظاهر مسلحة تحاول القيام بأعمال فوضى وشغب لزعزعة أمن وسكينة المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة بحقهم».

وشدد على أن «الحملة ستكون بمثابة القوة الفولاذية في وجه مثيري الاختلالات الأمنية التي بدأت مؤخراً تطفوا على السطح».

وكانت الاشتباكات التي تتجدد بين الحين والآخر، وطرفاها عصابات مسلحة قد أودت بحياة مدنيين اثنين وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية.