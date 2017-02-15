البنك الدولي يبدي استعداده مع دول الخليج لتوفير احتياجات اليمنيين وإعادة الإعمار

قالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن البنك الدولي، أبدى استعداده للعمل مع المملكة والدول الخليجية لوضع البرامج اللازمة لإعادة إعمار اليمن لتخطي الأزمة الحالية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، برئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، وبحث الطرفان مجالات التعاون لإعادة إعمار اليمن.

وكان البنك الدولي قد أشار في أغسطس الماضي، إلى أن الاحتياجات العاجلة لإعادة إعمار ما خلفته الحرب المتصاعدة في اليمن، منذ أواخر مارس 2015، والتعافي من الصراع، تصل إلى 15 مليار دولار.