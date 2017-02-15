قائد مقاومة عتمة في ذمار: نحو60 حوثياً سقطوا قتلى وجرحى جراء المعارك

قال قائد المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار (وسط اليمن) عبدالوهاب معوضة اليوم الأربعاء، إن أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً من الحوثيين سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في معارك بين الطرفين.

وتجددت معارك عنيفة بين الحوثيين المسنودين بقوات صالح من جهة، ورجال المقاومة من جهة أخرى، بعد توقف المعارك بينهما منذ أكثر من عام.

وقال معوضة إن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة.

وطالب «الأحرار في المديرية للاستعداد لمواجهة مليشيا الحوثي والمخلوع وتحرير ما تبقى من مناطق المديرية من قبضتهم».

وفي السياق، نصب رجال المقاومة كميناً محكماً للحوثيين في جبل حلفان، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى، كما تم إعطاب مدرعة وعربتين (طقمين).

من جهة، أكد مجلس مقاومة ذمار في بيان له، أنه لن يظل مكتوف الأيدي بعد هجوم الحوثيين على مديرية عتمة، «وسيكون الرد حاسم ومزلزل، وأن اجتثاث جذور المليشيات وتطهير المحافظة من براثنهم قد حان».