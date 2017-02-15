غارات مكثفة للتحالف على مواقع الحوثيين وقوات صالح في الشريط الساحلي غرب اليمن

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأربعاء، 16 غارة على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، في مديريات المخا وموزع غربي تعز (جنوب غرب اليمن) والخوخة جنوب الحديدة (غرب).

وقال مصادر محلية لـ«المصدر أونلاين»، إن شن ست غارات استهدفت مواقعاً في منطقة يختل شمال المخا، وأربع غارات على معسكر خالد بمديرية موزع.

كما شنت المقاتلات أربع غارات على معسكر أبو موسى الأشعري، وغارتين على موقع آخر بمديرية الخوخة.

وكثف التحالف ضرباته الجوية بعد تزايد القصف المدفعي على مواقع القوات الحكومية في المخا، من مواقع الحوثيين شمال المديرية، بالتزامن مع استمرار المواجهات على مشارف يختل.

وكانت منظومة الدفاع الجوي اعترضت في الأيام القليلة الماضية ثمانية صواريخ قصيرة المدى أطلقها الحوثيون من معسكراتهم في موزع والخوخة، على مواقع القوات الحكومية في المخا.