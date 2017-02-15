محافظ حضرموت يوجه الأمن والجيش بوقف الاعتقالات والمداهمات إلا بأوامر من النيابة

وجه محافظ محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) اليوم الأربعاء، السلطات العسكرية والأمنية، بوقف الاعتقالات في مديريات الساحل إلا وفق أمر من النيابة العامة.

وقال تعميم للمحافظ أحمد سعيد بن بريك، وموجه إلى قيادة قوات التحالف العربي ورئيس النيابة العامة وقائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير عام الامن والشرطة بمديريات الساحل، إنه من الآن وصاعداً توقيف عمليات المداهمات والاعتقالات.

وأشار إلى أن ذلك التوجيه يبدأ العمل به من تاريخ صدوره.

وكان مواطنون في حضرموت قد اشتكوا من عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين، بدعوى قربهم وصلتهم بعناصر تنظيم القاعدة التي سيطرت على مدينة المكلا لمدة عام، قبل أن تستعيدها قوات التحالف في إبريل 2016.