أطباء بلا حدود تقول إنها عالجت 55 ألف يمني منذ بداية الحرب 10 آلاف منهم بتعز

قالت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء، إنها قدمت العلاج لنحو 55 ألف جريح في اليمن، منذ بداية الحرب مطلع العام 2015، منهم 10 آلاف جريح في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وذكر رئيس أطباء بلا حدود في اليمن جو بيسلينك خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمان، إن المنظمة تعبر عن مخاوف جدية تجاه الاوضاع الانسانية التي يعيشها اليمنيون.

ودعا أطراف النزاع الى تسهيل وصول المساعدات، ودعم المنظمات الإنسانية.

وأشار إلى أن طواقم المنظمة في اليمن «تضررت بشكل مباشر من العنف، هناك مستشفيات تعرضت للقذائف وإطلاق النار، اربعة مرافق صحية تابعة للمنظمة تعرضت للقصف الجوي».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في المنظمة تمام العودات إن المنظمة أجرت 28700 عملية جراحية وساعدت في ولادة 23489 طفلاً.

وأضاف «هناك عدد هائل من السكان يعانون الجوع والمرض وارتفاع الاسعار ونقص سلع أساسية أهمها الوقود والكهرباء، ولا تتوفر مياه شرب آمنة والصرف الصحي الملائم ووسائل النظافة».

وأشار الى «تعرض الكوادر العاملة في المجال الصحي والمرافق الصحية للاعتداء، وخسرت أطباء بلا حدود 26 موظفا ومريضا في أربعة حوادث قصف للمرافق الصحية خلال هذه الحرب».