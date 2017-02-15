«روحاني» يؤكد من مسقط على ضرورة إطلاق حوار سياسي يمني يمني لتسوية الأزمة ووقف الحرب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إنه من الضرورة وقف إطلاق النار باليمن، و«إطلاق حوار سياسي يمني يمني لتسوية ازمة الشعب اليمني المظلوم».

وشدد الرئيس روحاني خلال اجتماعه بالسلطان العماني قابوس بن سعيد في مسقط، على ضرورة متابعة والبحث عن حل للوضع غير المناسب للشعب اليمني، حسبما أوردت وكالة «فارس» للأنباء.

ولإيران دور كبير وفاعل في الحرب اليمنية التي اندلعت مطلع العام 2015، ودعمت بشكل مباشر مسلحي جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح في انقلابهم على الحكومة الشرعية، إلا أن الطرفين ينفيان التنسيق والتعاون المشترك.

وتأتي زيارة روحاني للسلطنة بعد يوم واحد من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتيريس، وخلالها التقى بالمسؤولين العمانيين وبحثا الازمة اليمنية، ومساعي السلام التي يقودها المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.