وكالة : مقتل 17 عسكريا سعوديا على الحدود مع اليمن خلال أسبوعين

قتل 17 عسكريا سعوديا عند الحدود الجنوبية مع اليمن منذ مطلع فبراير الجاري، بحسب إحصاء للأناضول استنادا لتقارير نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتستند الإحصائية إلى أخبار تشييع ودفن وتعازي في الذين "استشهدوا خلال تأديتهم واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي"، التي اوردتها الوكالة السعودية خلال الفترة المذكورة.

وأدت جموع المصلين في محافظة بارق (التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب المملكة) اليوم الأربعاء، صلاة الميت على الجندي مفرح أحمد بن سالم الربعي ، أحد منسوبي حرس الحدود بالمنطقة.

وقالت الوكالة السعودية انه "استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي".

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين نشرت الوكالة الرسمية أخبارا مماثلة عن تعازي أو دفن الذين استشهدوا في الحد الجنوبي.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح".

وعادة ما تتعرض الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن لهجمات وإطلاق قذائف وصواريخ من قبل عناصر "حوثية" إلى جانب اشتباكات متقطعة بين جنود سعوديين وتلك العناصر.