قال التحالف العربي لدعم الشرعية إنه سيحقق في "مزاعم" سقوط مدنيين بغارة جوية شنها الطيران مساء الأربعاء في أرحب شمال صنعاء.

وحسب بيان من تحالف دعم الشرعية في اليمن نشرته وكالة الأنباء السعودية "واسا" فإن هناك مواجهات عسكرية بين الجيش اليمني ومليشيات الحوثي وصالح في تلك المنطقة.

وقال البيان "اطلعنا على التقارير الإعلامية بشأن مزاعم ميليشيا الحوثي حول مقتل مدنيين في قصف طال أحد المساكن مساء البارحة قرب العاصمة صنعاء".

وأضاف بيان التحالف "نود التنويه أن هناك مواجهات عسكرية قائمة منذ أيام بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في تلك المنطقة، وسنتحقق من صحة تلك المزاعم وسنزود وسائل الإعلام بأي معلومات تردنا".

وكان طيران التحالف استهدف منزلاً يضم مجلس عزاء نسائي في منطقة بيت النكعي بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، ما أسفر عن مقتل ثمان نساء وطفلين وإصابة عشر نساء أخريات حسب ما نقلت مصادر محلية للمصدر أونلاين.