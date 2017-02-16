السلطات في أبين تقر منع مداهمة المنازل والاعتقالات خارج إطار القانون والقضاء

أقرت السلطات الأمنية في محافظة أبين (جنوب شرق اليمن) اليوم الخميس، منع مداهمة المنازل والاعتقالات إلا بناءً على معلومات وأدلة من الأمن العام والأمن السياسي والقومي، وبقرار قضائي وفي الأحوال التي يخولها القانون.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية «سبأ»، فإن اجتماعاً برئاسة محافظ أبين الخضر السعيدي وضم مسؤولين أمنيين ومحليين، أكد على تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بعملية الاحتجاز وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار.

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا الأمنية وأوضاع السجون في مختلف المديريات والسبل الكفيلة بتحسين أداء القضاء والنيابة والأمن، وسرعة رفع القضايا والفصل فيها.