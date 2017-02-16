الحكومة اليمنية توجه بصرف 500 ألف دولار لإعادة تشغيل الكهرباء في محافظة لحج

وجهت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، بصرف 500 ألف دولار لفرع مؤسسة الكهرباء بمحافظة لحج (جنوب اليمن) وشراء 10 آلاف عداد كهربائي لتقليل الفاقد في الشبكة المحلية للمحافظة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وجه في لقاء مع مسؤولين في المحافظة، بصرف 368 مليون ريال لترميم وتأهيل عدد من المباني الحكومية، التي تضررت جراء الحرب.

والمباني التي سيتم تأهيلها هي مكاتب الأشغال العامة، اراضي وعقارات الدولة، المالية، الوحدة المحاسبية، الضرائب والواجبات، الخدمة المدنية، الأحوال المدنية، سكن المحافظ، شرطة الأمن العام (تبن، الحوطة)، المؤسسة العامة للطرق، محكمة الحوطة، الجهاز المركزي للمحاسبة، الصحة العامة والسكان، معهد بومدين للتدريب المهني، مبنى النيابة العامة (صبر)، إعادة بناء المعهد الصحي ومكتب عمليات المحافظة.

وشدد بن دغر على توفير المتطلبات العاجلة لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم وفي مقدمتها انقطاع التيار الكهربائي ابتداء بإصلاح خط الحسوه لحج.

