طيران التحالف يقصف مواقع المليشيات غرب تعز والقوات الحكومية تحرر مواقع في مقبنة

استهدفت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الخميس باكثر من 11 غارة مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي وصالح في مديريات المخا وموزع ومقبنة غربي محافظة تعز "جنوب غرب اليمن".

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" أن طيران التحالف شن اليوم خمس غارات على مواقع ومدافع للمليشيات شرق منطقة يختل شمال المخا، وثلاث غارات استهدفت تعزيزاتهم قرب معسكر خالد وسط مديرية موزع كانت قادمة من الحديدة، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم ثلاث غارات على آليات المليشيات داخل مزارع في منطقة البرح بمديرية مقبنة، وأدت الغارات إلى تدمير طقم وعربه عسكرية، وفقا لمصدر محلي.

على ذات الإتجاه، تمكنت القوات الحكومية نهار اليوم من تحرير ثلاثه مواقع جنوبي مقبنة غربي مدينة تعز بعد ثمان ساعات من المواجهات.

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" أن القوات الحكومية دحرت اليوم مليشيات الحوثي وصالح من جبال حبوقو والصنمه وتبة الركزة في منطقة الكدحة جنوبي غرب مقبنة.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما أصيب اثنين من القوات الحكومية خلال مواجهات نهار اليوم.