مقاتلات التحالف تقصف بغارتين منزل الزعيم القبلي الأبرز في خولان جنوب شرق صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين متتاليتين اليوم الجمعة على منزل الزعيم القبلي الأبرز في خولان جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لمراسل المصدر أونلاين إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين متتاليتين على منزل شيخ قبيلة خولان محمد بن ناجي الغادر بعد ظهر الجمعة.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منزل الشيخ الغادر

في منطقة الأعروش بمديرية خولان، جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وتعتبر هذه الضربة هي الأولى يشنها طيران التحالف على منزل الغادر الذي لم يحدد موقفاً معلناً مسانداً أو رافضاً لمليشيات الحوثي.

وتعد منطقة خولان هي البوابة الجنوبية الشرقية للعاصمة صنعاء وتتحكم في الطريق الرابط بين محافظة مارب وصنعاء من الجهة الجنوبية الشرقية.

ولم يحصل المصدر أونلاين على معلومات عما أسفرت عنه الغارة الجوية التي استهدفت منزل الشيخ الغادر.