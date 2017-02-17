مطار عدن يستانف رحلاته الاحد القادم

تستأنف الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من الى مطار عدن إبتداء من يوم الأحد المقبل 19 فبراير بعد توقف لـ 5 ايام بسبب توتر امني .

واكدت مصادر في الخطوط اليمنية لـ"المصدر أونلاين" ان الرحلات ستستانف يوم الاحد المقبل من خلال اربع رحلات ، منها رحلتين ذهاب عدن الرياض وعدن القاهرة ويستقبل رحلتين من عمان والقاهرة" وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية قررت ، الاثنين الماضي، إلغاء رحلاتها إلى مطار عدن الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، على خلفية التوتر الأمني، عقب تمرد قائد كتيبة حماية المطار على قرار للرئيس عبد ربه منصور هادي بتغييره.

وقررت الشركة تم تحويل جميع رحلات مطار عدن إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد).

وشهد مطار عدن الدولي فجر الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة على خلفية رفض القوات المكلفة بحماية المطار أوامر رئاسية بتسليم المهام الأمنية إلى قوات تابعة للحماية الرئاسية.

ويعد مطار عدن المطار الرئيسي لليمن في الوقت الراهن، وهو مطار العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة.

