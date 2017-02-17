مقتل 5 حوثيين وأسر 7 آخرين بينهم قيادي في مواجهات شمال محافظة ذمار

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي وقوات صالح اليوم الجمعه مصرعهم, وأُسر آخرين ,في مواجهات مع رجال المقاومة الشعبية بمديرية عتمة شمال محافظة ذمار.

واضافت المصادر أن خمسة من عناصر المليشيات لقو مصرعهم في عزلة السلف بمنطقة المنداري أثناء محاولتهم استحداث نقاط في تلك المناطق.ورجحت المصادر ان القيادي المدعو " أبو نصر " لقي مصرعه في تلك المواجهات .

وقالت المصادر أن أفراد المقاومة تمكنوا خلال المواجهات من إعطاب عربة "طقم" , والاستيلاء على عربة اخرى .

من جانبه تحدث مصدر ميداني بمقاومة عتمة ان رجال المقاومة تمكنوا من أسر القيادي الميداني في مليشيات الحوثي المدعو " ابو مالك الجرموزي " مع سبعة عناصر آخرين أثناء المواجهات في سوق الثلوث.

