الدفاعات السعودية تعترض باليستي أطلقه الحوثيون والامارات تعلن مقتل اثنين من جنودها بمواجهات في اليمن

أعترضت الدفاعات السعودية صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون وقوات صالح باتجاه الأراضي السعودية مساء اليوم الجمعه .

وحسب قناة الإخبارية السعودية فقد اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي وقوات صالح على منطقة جازان السعودية مساء اليوم .

ويواصل الحوثيون وقوات صالح إطلاق الصواريخ البالستية من داخل اليمن باتجاه الأراضي السعودية إلا ان الدفاعات تعترضها باستمرار وتفجرها قبل أن تسقط على الأرض ولم تسجل أي إصابات.

من جهة اعلنت قيادة القوات المسلحة الاماراتية اليوم عن مقتل اثنين من جنودها المشاركين في عملية (اعادة الأمل) مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن .

وذكرت في بيان نشرته وكالة انباء الامارات (وام) في بيان ان الجنديين "هما جندي اول سليمان محمد سليمان الظهوري ,والرقيب نادر مبارك عيسى سليمان "وان الاخير تعرض لسكتة قلبية.

*الصورة تعبيرية