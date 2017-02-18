الحكومة تقول إن عمليتها العسكرية في المخا ضرورة للحد من انتهاكات الانقلابيين

قالت الحكومة اليمنية أمس الجمعة، إن العمليات العسكرية لقواتها في مناطق الساحل الغربي، تأتي لتحرير تلك المناطق والمدنيين من انتهاكات الانقلابيين، وإن ذلك من صميم مسؤوليتها.

وتهدف العملية العسكرية التي انطلقت في يناير الماضي، إلى تحرير الشريط الساحلي الممتد من مضيق باب المندب إلى ميناء مدينة المخا، وقطع إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة إلى تعز، حسبما تقول مصادر عسكرية حكومية.

وأكدت الحكومة في بيان لها - حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه - بأن تلك المناطق «يعاني فيها المواطنون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي- صالح بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين».

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية «حريصة على إنهاء تلك المعاناة وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي- صالح التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية».

ولفت البيان إلى أن تلك العملية العسكرية «من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسئولة عن حماية مواطنيها».

واتهم مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمصادرة المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر ميناء الحديدة، وبيعها في السوق السوداء.

وقال «الحكومة تذكر المنظمات الدولية...بما تقوم به قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما تعاني سكان محافظة الحديدة».

وأضاف إن الحكومة تعمل على اغاثة المتضررين وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر.

وتابع «قامت الفرق التابعة للجيش الوطني بإزالة الألغام المحرمة ودعت المواطنين للعودة إلى المدينة».