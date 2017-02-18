هدوء حذر يسود جبهة حلفان في عتمه والمقاومة تستعيد مركز المديرية بعد ساعات من سقوطه بيد الحوثيين

أكدت مصادر محلية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، أن حالة من الهدوء الحذر تسود اليوم جبهة حلفان بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين عناصر المليشيات الحوثية ومسلحي المقاومة في المديرية.

وتمكن رجال المقاومة الشعبية، اليوم، من استعادة سوق الثلوث - مركز مديرية عتمة - بعد ساعات فقط من سقوطه بأيدي المليشيات.

وقالت المصادر المحلية إن هدوءاً حذراً يسود جبهة حلفان ابرز الجبهات المشتعلة بين عناصر المليشيات الحوثية ورجال المقاومة الشعبية في مديرية عتمة شمال محافظة ذمار.

وشهدت جبال حيفان منذ منتصف ليلة أمس الجمعة مواجهات عنيفة استمرت حتى الساعات الاخيرة من فجر اليوم السبت.

وأوضحت المصادر أن رجال المقاومة تمكنوا أمس من وضع كمائن استهدفت إمدادات وتعزيزات المليشيات الحوثية، ليسفر عنها سقوط أكثر من ثلاثين من عناصر مليشيات الحوثي مابين قتيل وجريح وتمكنت المقاومة من اسر 12 آخرين والإستيلاء على عربة عسكرية "طقم" من عناصر المليشيات.

وحسب المصادر فقد تمكن مسلحو المقاومة من إعاقة حركة الإمدادات الحوثية القادمة من مدينة ذمار والتي لا يزال بعضها في مدينة الشرق والأخرى في خط وصاب العالي- عتمه ولم تتمكن من التحرك لتعرضها لكمائن قبل أن تصل إلى حلفان.

وفي جبهة سوق الثلوث أكدت المصادر أن مسلحي المقاومة نفذوا ظهر اليوم السبت إلتفافاً على عناصر المليشيات الحوثية بعد ساعات من سيطرتها على السوق جنوب مديرية عتمة.

وأشارت مصادر المقاومة إلى سقوط عدد من عناصر الوثيين قتلى وجرحى وفرار عدد من عناصر المليشيات بعد التفاف مسلحي المقاومة عليهم.

وبحسب المصادر فقد نصب مسلحو المقاومة عدة مدفعيات ثقيلة من خلف وأمام مواقع المليشيات حلفان وجبل عتمة والقطع ومركز المديرية.