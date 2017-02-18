قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية في المخا وموزع غرب تعز

تجدد القصف المدفعي والصاروخي بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة أخرى، اليوم السبت في مديرية المخا غربي تعز (جنوب غرب اليمن)، طبقاً لما أفادت به مصادر ميدانية.

وقالت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن القصف تجدد اليوم بعد إطلاق الحوثيين عشرة صواريخ كاتيوشا في اتجاه مواقع القوات الحكومية جنوب مدينة المخا، من مواقع تمركزهم قرب معسكر خالد في موزع، غرب تعز.

وبحسب المصادر، اعترضت منظومة الدفاع الجوي صواريخ الكاتيوشا، وردت بقصف مماثل على مواقع الحوثيين أطراف مديرية موزع وشمال مديرية المخا بالصواريخ والمدافع الثقيلة.

من جهتها، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ثلاث غارات على مواقع المسلحين الحوثيين وقوات صالح، قرب معسكر خالد في مفرق المخا وسط موزع.

وبحسب المصدر فإن غارتين استهدفتا مواقع للجماعة المسلحة بمنطقة يختل شمال مديرية المخا، وغارتين على مواقع أطراف الوازعية.