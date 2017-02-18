هادي يقول إن سياسة ترامب تتوافق مع التوجهات اليمنية في مكافحة الإرهاب وتدخلات إيران

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت، إن السياسة الجديدة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، تتوافق وتنسجم مع التوجهات اليمنية في مكافحة الإرهاب ووضع حد للتدخل الإيراني في المنطقة.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية «سبأ»، فإن تصريح الرئيس هادي جاء خلال لقاءه بالسفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر، في العاصمة السعودية الرياض.

من جانبه عبر السفير الامريكي عن وقوف بلاده مع اليمن.

وأكد تولر «الوقوف إلى جانب اليمن، والعبور به إلى محطات السلام وتحقيق أهدافه وطموحاته وتجاوز التحديات والصعاب».

وأشار إلى «اهتمام الإدارة الامريكية باليمن والعمل مع...هادي لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها لوضع حداً للقوى المتربصة بأمن اليمن واستقراره من القوى الارهابية المتطرفة والتدخل الايراني وادواته في المنطقة».