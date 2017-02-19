مليشيات الحوثي تخطف قيادياً في الحزب الإشتراكي بذمار وتداهم منازل جنوب محافظة إب

داهمت مليشيات الحوثي وصالح مساء يوم السبت , منزل قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة ذمار واقتادته الى جهة مجهولة .

وقال مصدر محلي في مدينة ذمار لـ"المصدر أونلاين" إن عناصر يتبعون مليشيات الحوثي اقتحموا في الساعة الثامنة من مساء يوم السبت منزل عايض صالح الصيادي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني سكرتير ثاني منطمة الحزب بمحافطة ذمار, واقتادته إلى جهة غير معلومة .

وفي مدينة القاعدة جنوب محافظة إب قال مصدر محلي إن مليشيات الحوثي وصالح اقتحمت يوم السبت عدداً من منازل المواطنين بالمدينة ونهبت محتوياتها بحجة البحث عن مطلوبين.