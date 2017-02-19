الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على محطة كهرباء بجازان والدفاعات السعودية تعترضه

اطلقت مليشيات الحوثي وقوات صالح في وقت متأخر من مساء السبت، صاروخاً باليستياً متوسط المدى باتجاه مدينة جازان جنوب السعودية لكن الدفاعات الجوية اعترضته قبل وصوله.

وذكرت وكالة "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى على محطة كهرباء الشقيق في جيزان بالسعودية"، وقالت إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

لكن قناة الاخبارية السعودية الرسمية، نقلت عن مراسلها أن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون وكان يستهدف مدينة جازان وفجرته قبل أن يصل.