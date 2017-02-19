مسؤول عسكري: العمليات العسكرية في مديريات الساحل الغربي أولويتها حماية المدنيين

قال مسؤول رفيع في القوات الحكومية اليوم الأحد، إن العمليات العسكرية في مدينة المخا ومديريات الساحل الغربي، تضع الأولوية لحماية المدنيين.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن قوله، إن الجيش لديه خطط وأهداف في المناطق الساحلية ولن يتراجع عن تحقيقها، ومنها وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، وتأمين حرية الملاحة الدولية واستعادة مؤسسات الدولة.

وأضاف «الجيش الوطني لم ينفذ أي عملية عسكرية في المخا قبل تأمين مناطق لإجلاء المدنيين».

وأشار إلى أن القوات الحكومية لديها توجيهات صريحة بإنقاذ الأبرياء وتخفيف معاناتهم بكل الوسائل المتاحة وعدم تعريضهم لأي مخاطر.