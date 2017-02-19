الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بتصنيف جماعة الحوثيين وقوات صالح كجماعة إرهابية

طالبت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بتصنيف جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، كجماعة إرهابية.

وجاء الطلب في رسالة رسمية من مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

واتهمت الحكومةً إيران باستمرار تمويل وتسليح الانقلابيين.

وفصلت الحكومة اليمنية في الرسالة التدخلات الإيرانية المتكررة والمستمرة بإرسال أسلحة متنوعة للحوثيين، والدعم المالي واللوجستي المقدم لهم، ما يهدد الشعب اليمني والملاحة الدولية في باب المندب على حد سواء.

وتضمنت الرسالة الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثيين في حق الشعب اليمني، بجانب الهجمات التي يشنونها بالصواريخ الباليستية والزوارق على سفن في البحر الأحمر.