الجبير: إيران الراعي الرئيسي للإرهاب وتدعم الحوثيين بالصواريخ كي يقصفوا السعودية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد، إن إيران هي الدولة الأكبر الداعمة للإرهاب في العالم، وتتدخل في شؤون الدول الأخرى عن طريق دعم الميليشيات لتزعزع الأمن في المنطقة.

وأضاف بمؤتمر ميونيخ للأمن، إن إيران تواصل دعمها للحوثيين بالصواريخ الباليستية لقصف الأراضي السعودية.

وأشار إلى أن «إيران لا تحترم القانون الدولي، وتهاجم المقرات الدبلوماسية والسفارات، كما أنها عازمة على تغيير النظام في الشرق الأوسط، وهي الدولة الأكبر الداعمة للإرهاب في العالم وتؤمن بأن الشيعة ينتمون إليها فقط».

وقال الدبلوماسي السعودي إن الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ذهب ليعيش بأمان في إيران، في إشارة إلى دعم الجمهورية الإيرانية للأشخاص الذين لهم صلة بالتنظيمات الإرهابية.

وأضاف «إيران تتكلم ولا تفعل شيئا وما نريده هو أفعال وليس أقوال، إن كانت إيران تريد فعلاً إيجاد حل للأزمات».

وأشار إلى أن استمرار إيران في سلوكها العدائي يعيق أي حوار معها، بل يتعين على المجتمع الدولي أن يعاقبها، مبدياً تفاؤله تجاه إدارة ترامب وعزمها ايجاد حل لأزمات المنطقة.

ولفت إلى تطلع بلاده للتعاون مع الإدارة الأميركية، لمواجهة السياسات العدائية الإيرانية.

وأكد الجبير إن إيران انتهكت القانون الدولي بخصوص الصواريخ الباليستية، وإن «الرياض تشارك ترامب وجهات النظر بشأن ضرورة تدمير داعش وخطورة طموح إيران على المنطقة».