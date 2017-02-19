السعودية توافق على إيداع ملياري دولار بالمركزي اليمني لدعم استقرار العملة المحلية

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأحد، موافقة السعودية على وضع ملياري دولار وديعة بالبنك المركزي لدعم الاستقرار المالي باليمن، طبقاً لما أوردته وكالة الانباء اليمنية «سبأ».

وكان الرئيس هادي فد أجرى خلال اليومين الماضيين مباحثات مع مسؤولين في السعودية، قبل عودته إلى عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، حول الوضع الاقتصادي الراهن التي تمر بها بلادنا وامكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل.

وكان الريال اليمني قد هوى إلى مستويات قياسية أمام الدولار والريال السعودي، ووصل سعر قيمة الدولار الواحد إلى ما يقارب 380 ريال يمني، والسعودي ما يقارب 100 ريال.

ومن المؤمّل أن تساهم الوديعة المالية للجارة، في استقرار السوق المحلي، وتعافي الريال اليمني الذي ما يزال سعره الرسمي 250 ريال للدولار الواحد.