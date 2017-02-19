مصدر: السعودية لم توافق بشكل نهائي على إيداع ملياري دولار في المركزي اليمني (تصريح)

قال مصدر في الحكومة اليمنية لـ«المصدر أونلاين»، إن المملكة العربية السعودية لم توافق بشكل نهائي على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، وذلك للحد من تدهور العملة المحلية.

وكان الريال اليمني قد هوى إلى مستويات قياسية أمام الدولار والريال السعودي في السوق السوداء، ووصل سعر قيمة الدولار الواحد إلى ما يقارب 380 ريال يمني، والريال السعودي نحو 100 ريال.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس لمس من المسؤولين السعوديين خلال المباحثات التي عُقدت خلال اليومين الماضيين، استعداد الرياض للدعم وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش في دوائر صنع القرار السعودية.

وعبر عن أمله في أن يترجم هذا الاستعداد إلى خطوة عملية وقرار بتقديم الوديعة النقدية حتى تساعد على دعم العملة اليمنية والدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وكانت وكالة «سبأ» قد أوردت إن هادي أعلن بأن السعودية مستعدة لوضع ملياري دولار وديعة بالبنك المركزي لدعم الاستقرار المالي باليمن.