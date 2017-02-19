الحوثيون يفجرون سبعة منازل ويهجّرون مئات المواطنين في جبل حبشي غربي تعز

صورة من الارشيف لمسلحين حوثيين يرددون شعارهم بعد تفجير منزل أحد مناوئيهم في صعدة

فجر مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الأحد، سبعة منازل وهجّروا نحو مائة أسرة من منطقة تبيشعة في عزلة بلاد الوافي شمال مديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين فجروا المنازل التي تعود لأسر الذاعر والأجدل والقطمة ورؤوف غالب ومحمد غالب وحسان الهون وفؤاد الذاعر في قرية تبيشعة.

وأضاف إن قرابة مائة أسرة هجّرت من منازلها، خمسين منها توزعت على قرى المديرية، والبقية وصلت إلى مدينة تعز.

ويأتي تفجير منازل المواطنين في ظل حصار الحوثيين المفروض على قرى موليه والعنيين وقشيبة وبني خيلة والمحشاء والقحفة‏ في بلاد الوافي منذ شهرين، وقطع طريق الرمادة.

وفُرض الحصار منذ شهرين على بلاد الوافي شمال جبل حبشي، نظراً لقربها من طريق تعز الحديدة، وبعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية.

*الصورة من الارشيف لمسلحين حوثيين يرددون شعارهم بعد تفجير منزل أحد مناوئيهم في صعدة

