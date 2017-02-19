قال مصدر ملاحي في مطار العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد، إن مندوبين من جماعة الحوثيين في المطار، منعوا الأسبوع الماضي مسؤول رفيع في الأمم المتحدة من دخول البلاد.

وبحسب المصدر الذي أفاد "المصدر أونلاين"، فإن مندوب جهاز الأمن القومي التابع للحوثيين، منع مساعد المبعوث الأممي لدى اليمن، من دخول صالة مطار صنعاء، بعد أن حطت طائرته في المدرج.

وكان المسؤول الأممي قد حصل على إذن من وزارة الخارجية اليمنية، بزيارة صنعاء والاستماع إلى وجهة نظر جماعة الحوثيين وحزب صالح، حول مساعي السلام للحرب المستمرة منذ عامين.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعيين الشخصية الأممية كمسؤول للملف السياسي.

وأضاف المصدر بأن مساعد ولد الشيخ قفل عائدا إلى مكتب المبوث الأممي في العاصمة الأردنية عمان.

وأثارت تلك الخطوة حنق وغضب موالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وطالب الصحفي نبيل الصوفي المقرب من صالح، بضرورة محاسبة مندوب الحوثيين في المطار.

واتهم في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن تلك الخطوة تضر الرئيس السابق وتخدم الحكومة الشرعية.

لكن الصحفي أحمد الحبيشي الذي يرأس المركز الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام "جناح صالح" دعم تلك الخطوة، وقال ان المسؤول الأممي عميل، وضابط رفيع في الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية).

واتفق معه آخرون من الموالون لجماعة الحوثيين، واتهموا مساعد ولد الشيخ بالسعي لدخول العاصمة صنعاء من أجل زرع شرائح إلكترونية، تسهل لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية قصف أهداف محددة.