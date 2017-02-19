دوّي انفجارات عقب غارات للتحالف استهدفت كلية الطيران غرب العاصمة صنعاء

قال سكان محليون في العاصمة صنعاء مساء اليوم الأحد، إن انفجارات عنيفة دوّت في الحي الغربي للمدينة، عقب غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأفاد السكان «المصدر أونلاين»، إن ثلاث غارات استهدفت كلية الطيران التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثيين في شارع الستين، والواقعة خلف منزل الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضافوا بأن أعمدة اللهب تصاعدت من الموقع المستهدف، مرجحين أن تكون الضربات الجوية قد استهدفت مخزن أسلحة.

في السياق، شنت مقاتلات التحالف غارة جوية على موقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في مديرية صرواح غرب مارب (شرق العاصمة صنعاء).