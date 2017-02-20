مليشيات الحوثي تختطف 12 موظفاً تابعين لمنظمة دولية في الحديدة

أقدمت مليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة على اختطاف موظفين تابعين لمنظمة دولية تعمل في مجال الإغاثة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي في تصريح لـ"المصدر أونلاين" إن مسلحين يتبعون جماعة الحوثيين داهموا يوم الأحد مكتب "المجلس النرويجي للاجئين" في مديرية الحالي الذي يعمل على توزيع المعونات الغذائية للأسر الفقيرة واختطفت ١٢ موظفاً كانوا موجودين في المكتب لحظة المداهمة إلى جهة غير معلومة.

وسبق لمليشيات الحوثي أن صادرت شحنات إغاثة مقدمة من منظمات دولية أكثر من مرة، واعتدت على موظفين يعملون لصالح منظمات إغاثية.

وتستخدم المليشيات أسلوب الترهيب مع المنظمات التي تحاول توزيع المواد الإغاثية وفق معايير مهنية وتفرض على المنظمات التوزيع وفق كشوفات يقدمها نافذون يتبعون المليشيات والتي تضمن ذهاب الجزء الأكبر من المساعدات لعناصر يقاتلون في صفوف الجماعة.