الجوف.. القوات الحكومية تصد هجوماً للحوثيين في صبرين وتدمر عربة لهم في المصلوب

صدت القوات الحكومية عدة هجمات شنتها مليشيا الحوثي منذ فجر الأحد وحتى وقت متأخر من ساعات المساء،على مواقع بمديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري "للمصدر أونلاين" ان المليشيات حاولت التقدم نحو مواقع للقوات الحكومية في صبرين شرقي منطقة الشعف، وان القوات تمكنت من صدهم ،وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وفي المصلوب تمكن عناصر الجيش من إحراق عربة (طقم) تابع لمليشيا الحوثي وقوات صالح في جبهة سداح عصر يوم الاحد.

واستهدف الجيش العربة بصاروخ أثناء دخولها لأحد المواقع التابعة للمليشيات، وبحسب شهود عيان فقد كان محملاً بالذخائر وسمعت انفجارات عقب استهدافه.

وفي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف تمكنت عناصر أمنية من تفكيك متفجرات وضعت في سيارة نوع فيتارا في عاصمة المحافظة، ولازالت التحقيقات جارية والسيارة محتجزة لدى الأمن.