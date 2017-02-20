مقتل مسؤول حكومي تابع للحوثيين وأربعة من مرافقيه في غارة لطيران التحالف غرب تعز

قتل مسؤول حكومي تابع لجماعة الحوثيين مع أربعه من مرافقيه في غارة لطيران التحالف اليوم الإثنين شرق مديرية المخا غربي تعز.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن طيران التحالف شن غارتين على تجمعات عناصر مليشيات الحوثي وصالح بمنطقة جبل النار شرقي مديرية المخا.

وبحسب المصدر، فإن الغارتين أسفرتا عن مقتل مدير عام مديرية مقبنة محمد هائل سنان الذي يشرف على مجاميع حوثية تشارك في القتال، كما قتل أربعة من مرافقيه، وبعض عناصر المليشيات في الغارتين.

وجاءت الغارات بعد أن شنت مليشيات الحوثي وصالح قصفاً صاروخياً على مواقع القوات الحكومية في منطقة الميزان المحوري في أطراف مدينة المخا.