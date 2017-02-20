تربويون يبدأون إضراباً جزئياً عن العمل في صنعاء بسبب عدم صرف الرواتب

شهدت مدارس حكومية في العاصمة صنعاء اليوم الاثنين إضرابا جزئيا عن العمل، من قبل معلمين ومعلمات للمطالبة بسرعة تسليم مرتباتهم.

وأشارت مصادر في مديرية الصافية (جنوب أمانة العاصمة) إلى أن مدراء المدارس أبلغوا مكتب التربية بالدخول في مرحلة الإضراب الكلي من السبت المقبل إذا لم يتم تسليم رواتبهم.

وأعلنت عدد من الإدارات في المدارس أنها كانت قد سمحت للمدرسين فيها بالإضراب أمام فصولهم وعدم دخول الحصص خلال الأيام الماضية وطلبت منهم الانتظار حتى السبت القادم ترقباً لأي جديد بشأن رواتبهم.

وقالت المصادر إن المعلمات المضربات بتعليق شارات حمراء يهددن بالتوقف عن التدريس حتى استلام جميع حقوقهن الحالية والسابقة.

وتتسع في العاصمة اليمنية صنعاء مساحة التذمر وترجمت مؤخراً في دعوات متعددة من أجل الإضراب عن العمل وتدشين احتجاجات في معظم المؤسسات الحكومية ضد سلطة الحوثيين بسبب تأخر دفع الرواتب.

وتشهد بعض قطاعات الدولة إضراباً جزئياً، احتجاجاً على عدم صرف سلطات الحوثيين المرتبات لموظفي الدولة، في صنعاء ومختلف المحافظات، يشمل ذلك أطباء ومعلمين وقضاة والكثير من الوظائف المدنية.