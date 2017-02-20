الحوثيون يواصلون تهجير سكان قرية تبيشعة غرب تعز ويلّغمون 5 منازل تمهيداً لتفجيرها

قال مصدر إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، يواصلون اليوم الاثنين، تهجير المدنيين من قرية تبيشعة في جبل حبشي غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وأفاد مواطنون مهجرون لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين يستعدون لتفجير خمسة منازل بعد أن فجروا أمس الأحد سبعة لمعارضين للجماعة.

وكان الحوثيون قد اقتحموا القرية ليل السبت، وطلبوا من السكان مغادرة القرية.

وبحسب إحصائية أولية، وصلت أكثر من سبعين أسرة إلى قرى مديرية جبل حبشي، وستين أسرة انتقلت إلى مدينة تعز في الساعات الماضية، تم تسكين بعضهم في مدرسة اليرموك بوادي الدحي غربي المدينة.

في سياق متصل، يشدد الحوثيون حصارهم على قرى عزلة بلاد الوافي شمال جبل حبشي، ويستهدف القناصة تحركات المواطنين بعد منع وصول المواد الغذائية إلى القرى المحاصرة.

وقال مصدر محلي إن السكان يعملون على نقل الغذاء والدواء من جنوبي جبل المنعم في منطقة الربيعي عبر طرق جبلية تمر بقرية جوريه وصولاً إلى بلاد الوافي.

وحصار الحوثيين مستمر على قرى موليه والعنيين وقشيبة وبني خيله والمحشا والقحفة في عزلة بلاد الوافي، المحاذية على خط الحديدة تعز.