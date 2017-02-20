غارات للتحالف على مواقع الحوثيين جنوب الحديدة وإصابة 3 سعوديين بقصف على جازان

قال مصدر محلي في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، إن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت مساء اليوم الاثنين، غارات على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح.



وأوضح المصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن ثلاث ضربات جوية استهدفت منطقة الطائف الساحلية والخوخة جنوب المحافظة.



ومن المرجح سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

كما شنت مقاتلات التحالف غارة استهدفت عربة (طقم) للحوثيين، في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غرب محافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء).



في سياق آخر، أصيب ثلاثة مدنيين سعوديين بجروح مختلفة، جراء القصف المدفعي الذي شنه حوثيون على مدينة جازان القريبة من الحدود اليمنية.