«يونيسيف» تقول إن الجوع يهدد نصف مليون طفل يمني ومليون طفل في دول إفريقية

حذرت منظمة الطفولة والأمومة التابعة للأمم المتحدة «يونيسيف» اليوم الثلاثاء، من تعرض 1.4 مليون طفل لمخاطر الموت الوشيك مع اقتراب المجاعة، في الصومال وجنوب السودان واليمن ونيجيريا.

وذكرت في بيان لها إن «1.4 مليون طفل يتعرضون لخطر الموت الوشيك نتيجة سوء التغذية الحاد هذا العام مع اقتراب المجاعة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن».

وأشار إلى أن هناك 462 ألف طفل يعانون حالياً في اليمن، من سوء التغذية الحاد والشديد، أي بزيادة تصل إلى ما يقرب من 200% مقارنة بعام 2014.

وخلال الأشهر الماضية تفشت المجاعة غرب اليمن، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأطفال وقد تحولوا إلى هياكل عظمية، يصارعون الموت، بعد عامين من الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثيين، وأدى ذلك إلى تدهور كبير على الصعيد الإنساني.