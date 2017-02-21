الشرطة السعودية تلقي القبض على 4 يمنيين ينشطون في التهريب ويحتجزون 30 رهينة

ألقت الشرطة السعودية بمحافظة جدة (غرب المملكة)، القبض على عصابة مكونة من أربعة يمنيين احتجزوا 30 رهينة من جنسيات يمنية وأفريقية، حسبما قالت صحيفة «عكاظ».

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً من مقيم يمني حول احتجاز شقيقه القادم من اليمن، ومساومته لسداد 5300 ريال سعودي، لفك احتجازه في استراحة بمنطقة الخمرة جنوبي جدة.

وأضاف عن العصابة كانت تطالب أقارب الرهائن - وهم من الذين دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير شرعية - بدفع أموال مقابل الإفراج عنهم، متوعدين إياهم بقتلهم في حال إبلاغ الجهات الأمنية.

وذكرت أنه تم تشكيل فريق عمل تتبع كافة المعلومات التي أشير إليها في البلاغ.

وأوهمت الشرطة العصابة بأنه سيتم توفير الأموال لها للحفاظ على حياة الرهائن، «في وقت تحركت الفرق الأمنية لحسم المواجهة، إذ انتشر عشرات رجال الأمن بزي مدني في موقع الاستراحة التي يوجد داخلها المحتجزون، وأوهموا العصابة أنهم من ذوي المحتجزين، طالبين منهم مشاهدة أشقائهم وأقاربهم قبل دفع الأموال».

وبحسب الصحيفة فإن عناصر الشرطة تحركت وفي سرعة ودقة «تم شل حركة الموجودين في الاستراحة المطوقة من قبل الجهات الأمنية، ليتضح أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص، جميعهم من الجنسية اليمنية، يتناوبون على حراسة الرهائن».

وعُثر في إحدى الغرف على ثلاثة محتجزين، فيما عثر على 27 محتجزاً آخرين من الرجال والنساء، مقيدين بالسلاسل، وقد ظهرت عليهم آثار إصابات من جراء التعدي بالطعن، وتم استدعاء الهلال الأحمر لإسعاف المصابين.