هادي يعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية ويصدر توجيهات بسرعة تأهيل وتجهيز الجيش

وجه الرئيس اليمني وزارة الدفاع في الحكومة اليوم الثلاثاء، بالإسراع في تأهيل وتجهيز عدداً من المعسكرات لاستيعاب وتأهيل المقاتلين، المنضمين إلى صفوف القوات الحكومية.

وحث هادي في اجتماع عقده بعدد من القيادات العسكرية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، دائرة الإمداد والتموين العسكري والمؤسسة الاقتصادية بتجهيز كافة الاحتياجات والمستلزمات للوحدات العسكرية.

وشدد على البعد عن الارتجالية لخلق حالة من الانضباط والضبط والربط العسكري، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأكد على أهمية البناء المؤسسي والنوعي للمؤسسة العسكرية، والشباب المقاوم المنضوي في إطارها، من خلال الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل وإعادة التوزيع.

كما وجه الرئيس اليمني بسرعة تدشين العمل في الكلية العسكرية وكلية الشرطة، واستقبال المؤهلين من حملة الشهادات الجامعية كمرحلة أولى، فضلاً عن إعادة تأهيل المستجدين من مختلف الوحدات في معسكري العند التدريبي ورأس عباس.