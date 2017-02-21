سقوط 4 مقيمين جرحى بقصف مدفعي للحوثيين استهدف مدينة نجران جنوب السعودية

أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، عن اصابة أربعة مقيمين بقصف شنه مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مدينة نجران الحدودية مع اليمن.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن الدفاع المدني، انتشل 4 جرحى من المقيمين الباكستانيين،جراء تعرضهم لشظايا مقذوفات اطلقها الحوثيون وقوات صالح من داخل الاراضي اليمنية على مدينة نجران.

وصعد الحوثيون وقوات صالح من عمليات القصف المدفعي على أهداف في المدن والبلدات السعودية، وغالبا ما يسفر القصف عن ضحايا.

وأمس الاثنين سقط ثلاثة مدنيين جرحى في جيزان بقصف مماثل.

*الصورة من الارشيف