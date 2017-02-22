مقتل اثنين من القادة الميدانيين للحوثيين و17 آخرين بقصف جوي ومعارك شمال غرب اليمن

أعلنت القوات الحكومية، إن اثنين من القادة الميدانيين لجماعة الحوثيين وقوات صالح و17 آخرين، قًتلوا بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومعارك في حرض وميدي (شمال غرب اليمن)، أمس الثلاثاء.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القيادي في الجماعة أحمد حسن الجرب، مشرف الحوثيين في مديرية الشاهل، لقي مصرعه بغارة جوية، في مدينة حرض.

وأضاف بان مسلحين آخرين من مرافقي الجرب سقطوا في الغارة الجوية.

وأفاد المركز نقلاً عن مصادر إن جثة الجرب وصلت إلى مسقط رأسه في مديرية الشاهل بمحافظة حجة، جنوب شرق مدينة حرض.

وفي سياق متصل، قتل القيادي الحوثي حمود لطف الوشلي و١٧ مسلحاً آخرين، بمعارك ضد القوات الحكومية غرب مدينة ميدي، حسبما ذكر المركز.

ونقل عن مصادر طبية خاصة بالمستشفى الجمهوري بمدينة حجة، إن جثث الحوثيين وصلت ظهر اليوم إلى المستشفى بينهم القيادي الحوثي حمود الوشلي، فيما كانت بعض الجثث أشلاء.