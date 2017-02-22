تقرير يتهم الحوثيين بارتكاب 6 آلاف و500 انتهاك ضد المدنيين في ذمار العام الماضي

قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية في مدينة ذمار (وسط اليمن) اليوم الأربعاء، إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح ارتكبوا 6 آلاف و500 انتهاك ضد المدنيين، خلال العام المنقضي.

وبحسب التقرير الذي صدر عن منظمة «نهضة وطن» فإن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب والاقتحام والنهب وزع الألغام، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال واحتلال المنازل والمؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب والجمعيات الخيرية، ودور العبادة.

كما اتهم التقرير الحوثيين باستحداث سجون خاصة ومعسكرات تجنيد ونصب نقاط تفتيش.

وأوضح إن من بين الانتهاكات 69 حالة قتل تعسفي خارج إطار القضاء، بينها قتل 4 أطفال وامرأة واحدة، و15 حالة اغتيال كان أبرزها اغتيال رئيس حزب الإصلاح حسن محمد اليعري وأربعة من قيادات الحزب.

وكشف التقرير أن 749 طفلاً دون الـ18 عاماً، تم تجنيدهم بصفوف الحوثيين.

وأضاف بان الحوثيين اعتقلوا 737 مدنياً، و183 حالة تعذيب نفسي وبدني، منها 5 حالات وفاة تحت التعذيب، كذلك بلغت حالات الاختفاء القسري 27 حالة.