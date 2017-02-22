الحكومة اليمنية تطالب في نداءٍ عاجل وجهته للمجتمع الدولي مساعدتها في نزع الألغام

طالبت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، في نداءٍ عاجل وجهته للمجتمع الدولي مساعدتها في نزع الألغام، التي خلفها مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد عامين من الحرب.

وقال بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الألغام تسببت في مقتل وجرح مئات الضحايا من المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وصعّبت من حياتهم بعد عودتهم إلى منازلهم وقراهم التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، فضلاً عن أضرار بشرية ومادية جسيمة.

وأشار البيان إلى أن زراعة الألغام «تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط ما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها».

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي «وبشكل عاجل وملح، سرعة دعم وإسناد الجيش اليمني بمعدات وتكنولوجيا حديثة لإزالة الألغام والتخلص من العبوات الناسفة ومخلفات الحرب».

وأوضحت أن «كثافة الألغام وزراعتها بشكل عشوائي من قِبل الحوثيين، يستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بإزالة الألغام، تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية والمادية، لمنع سقوط المزيد من الضحايا والجرحى بسببها».

وبحسب بيان الحكومة، فإن الحوثيين وقوات صالح «استخدموا الألغام المحرمة دوليا المعروفة بالألغام المضادة للأفراد، وحمّلتهم مسؤولية سقوط ضحايا، وسيتم محاسبتهم عليها».

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، «بممارسة المزيد من الضغط على المليشيا الانقلابية للتوقف عن استخدام الألغام الأرضية بكافة أشكالها وأنواعها».

وأعربت الحكومة «عن ثقتها بتفاعل واستجابة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لهذا النداء العاجل، ومبادرتها بتقديم الدعم اللازم السريع لمساعدة الحكومة الشرعية في انتزاع الموت المتربص بحياة المواطنين».