ذمار .. المقاومة تستهدف تعزيزات للحوثيين وقوات صالح كانت في طريقها إلى عتمة

نفذت المقاومة الشعبية بمحافظة ذمار مساء يوم الاربعاء هجوما استهدف تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي وصالح كانت في طريقها الى مديرية عتمة جنوب غربي محافظة ذمار.

واوضحت المقاومة الشعبية في محافظة ذمار في بيان صادر عن مركزها الاعلامي, بأن رجال المقاومة نفذوا مساء يوم الاربعاء هجوما مباغت استهدف تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي وصالح في منطقة جبل ضيق اخر حدود مديرية جهران,كانت قادمة من مدينة ذمار باتجاه مديرية عتمه لتعزيز مقاتليها في المعارك الدائرة منذ اكثر من أسبوع .

واكد البيان ان الهجوم اسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف عناصر المليشيات ,وصفت جراح بعضهم بالخطيرة بعد أن تمكن رجال المقاومة من إصابة هدفهم إصابة مباشرة .

*صورة من الارشيف