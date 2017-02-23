مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم لقاعدة يفجرون مقراً أمنياً في شبوة

فجر مسلحون يعتقد أنهم يتبعون تنظيم القاعدة مساء الأربعاء مبنى تابعاً للشرطة بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ونقل مراسل "المصدر أونلاين" عن سكان محليين أن مسلحون يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة ,قدمو للمنطقة وقامو بتلغيم مقر مهجور للشرطة في مدينة الروضة بمحافظة شبوة وفجروه قبل أن ينسحبوا من المكان.

وأفادوا أن دوي الإنفجار هز المنطقة وسمع إلى مسافة بعيدة، من المقر الأمني الذي صار مهجوراً منذ فترة طويلة.

وحسب السكان فلا ضحايا جراء عملية تفجير المقر الأمني سوى ما أحدثه من هلع في وسط السكان.



*صورة من الارشيف